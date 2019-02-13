الاحتلال يُرجئ جلسة عمر البرغوثي والد الشهيد صالح

أرجأت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، اليوم الأربعاء، جلسة الأسير عمر البرغوثي والد الشهيد صالح إلى أن يتم تعيينها في غضون عشرة أيام.

وأوضح محامي نادي الأسير جواد بولس، أن إرجاء الجلسة التي كان من المقرر أن يتم النظر فيها تثبيت اعتقاله الإداري؛ جاء بعد أن تعذر نقل الأسير البرغوثي للمحكمة بسبب خضوعه لفحوص طبية.

ولفت نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر بحق الأسير البرغوثي، وذلك بعد أن تعرض لتحقيقٍ قاسٍ ومكثف في معتقل "المسكوبية" منذ تاريخ اعتقاله في الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018، حيث اعتقلته قوات الاحتلال ونجله عاصف إضافة إلى مجموعة من أبناء بلدة كوبر، عقب الإعلان عن استشهاد نجله صالح على يد قوة خاصة من جيش الاحتلال.

وقال: إن سلطات الاحتلال وعقب الإفراج عن نجليه عاصف ومحمد، ما تزال تعتقل زوجته سهير البرغوثي، ونجله عاصم، علماً أن جلسة محكمة ستُعقد لزوجته اليوم في "عوفر".

من الجدير ذكره أن الأسير البرغوثي قضى سابقاً في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 26 عاما وذلك منذ عام 1978م بين أحكامٍ واعتقالٍ إداري، وخلال سنوات اعتقاله عانى من مشكلات صحية، حيث أجرى عدة عمليات قبل اعتقاله الأخير؛ علماً أنه شقيق الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي عامه الـ39 في الأسر.