محكمة الاحتلال تنظر غدا في قرار تسليم جثمان الشهيد بارود

من المقرر أن تعقد محكمة الاحتلال الإسرائيلي في بئر السبع يوم غدٍ الخميس جلسة الساعة الرابعة عصرا، لإعادة النظر بقرار تسليم جثمان الشهيد الأسير فارس بارود.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن شرطة الاحتلال طالبت بالأمس المحكمة الإسرائيلية في بئر السبع عدم تسليم الجثمان بعد التشريح، ليعاود محامي الهيئة يوسف نصاصرة تقديم طلب ثانٍ لتنفيذ قرار القاضي الذي صدر قبل عدة أيام بتسليم جثمانه فور انتهاء عملية التشريح.

وأضافت، أن القاضي أمهل شرطة الاحتلال حتى الساعة الثالثة من نهار اليوم، لتوضيح هدفها وغايتها من احتجاز جثمان الشهيد بارود، علماً بأنه خلال الجلسة التي انعقدت بتاريخ السابع من الشهر الجاري لم تعترض شرطة الاحتلال على طلب الهيئة آنذاك بتسليم الجثمان، فور الانتهاء من عملية التشريح.

وكانت هيئة الأسرى قد كشفت يوم أمس عن نتائج تشريح بارود والتي تفيد بتعرضه لالتهاب الكبد الوبائي "C"وجلطة قلبية وفشل كلوي مزمن، وذلك نقلاً عن مدير عام الطب الشرعي الفلسطيني الدكتور ريان العلي، الذي شارك في عملية تشريح الجثمان في معهد "أبو كبير".

يذكر أن الأسير الشهيد بارود اعتقل في آذار/ مارس 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000، وتوفيت والدته دون أن تراه.