بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الثلاثاء، كشفاً جديداً للمسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الخمييس.

وقالت الداخلية، إن السفر عبر معبر رفح غدا سيكون للحافلات السادسة والسابعة والثامنة من كشف (2/12).

ودعت الوزارة المسافرين إلى التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، مؤكدةً على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

وشددت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للاطلاع على كشف الأسماء للاطلاع على كشف الأسماء اضغط هنـــا