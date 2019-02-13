الاحتلال يطرد عشرات العائلات في الأغوار الشمالية

طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عشرات العائلات الفلسطينية، في مناطق متفرقة بالأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن قوات الاحتلال طردت 50 عائلة فلسطينية تضم تقريبا 300 فرد، نصفهم من الأطفال والنساء، من خيامها، من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الخامسة مساء.

وأشار إلى أن هذه العائلات التي تسكن في مناطق (المالح، والميتة، والبرج، والرأس الأحمر)، ستظل في العراء دون مأوى لها.

وكانت قوات الاحتلال طردت العائلات ذاتها الأربعاء الماضي؛ لهدف التدريبات العسكرية.

وتطرد قوات الاحتلال سنويا عشرات العائلات الفلسطينية في الأغوار الشمالية؛ للهدف ذاته في تلك المناطق.