الاحتلال يعيد تجريف طريق مؤدية لمسافر يطا جنوب الخليل

جرفت آليات الاحتلال، اليوم الأربعاء، طريقا أعادت تأهيلها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومجلس قروي التوانة والمسافر وتربط منطقة خلة الضبع، بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأكد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور، أن قوات الاحتلال جرفت الطريق الرابطة بين خلة الضبع ومسافر يطا، التي أعيد تأهيلها من قبل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومجلس قروي التوانة والمسافر لتسهيل تنقل المواطنين الى حقولهم ومساكنهم في المنطقة، منوها إلى أن الطريق المذكورة تم تجريفها سابقا من قبل الاحتلال؛ بهدف تضييق الخناق على السكان ورواد المسافر.

ولفت الجبور، إلى أن ممارسات الاحتلال التعسفية تهدف الى تهجير السكان من المنطقة لصالح توسيع رقعة الاستيطان جنوب الخليل.