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نتنياهو يصل وارسو وسط حضور عربي ومقاطعة فلسطينية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:44 - 13 فبراير 2019
نتنياهو نتنياهو
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وصل فجر اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى مدينة وارسو البولندية لحضور مؤتمر دعت إليه الخارجية الأميركية بشأن الوضع في الشرق الأوسط وخاصةً دور إيران.

ويهدف المؤتمر إلى حشد دعم دولي من أكثر من 60 دولة ضد إيران، حيث تشارك دول عربية منها السعودية والإمارات والبحرين ومصر وغيرها في المؤتمر.

وبينما تقاطع السلطة الفلسطينية المؤتمر، وجهت وزارة الخارجية الأميركية دعوات لمسؤولين فلسطينيين سابقين للحضور في محاولة للالتفاف على الموقف الفلسطيني المقاطع للإدارة الأميركية بسبب محاولاتها فرض خطة السلام "صفقة القرن" على القيادة.

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