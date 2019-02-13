الاحتلال يرفض الافراج عن أسير أنهى محكوميته

اضطرت عائلة أبو هاشم في قطاع غزة إلى مغادرة معبر بيت حانون "ايرز" في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بعد انتظار طويل لوصول نجلها المقرر الافراج عنه من سجون الاحتلال بعد انتهاء محكوميته.

ولم تحصل العائلة على اجابة واضحة عن سبب عدم الافراج عن نجلها بعد انتهاء محكوميته البالغة 22 عاما بتهمة طعن جندي اسرائيلي بمعبر رفح.

وينتمى الاسير الى حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين.

وأكد عبد الناصر فروانة مدير دائرة الاحصاء في هيئة الاسرى أن سلطات الاحتلال أبلغت عائلة أبو هاشم بان لا افراج عنه اليوم.ما اضطر العائلة الى العودة الى بيتها في رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح فروانة أن الهيئة نتابع الامر مع الارتباط الفلسطيني وعلى امل ان يتم الافراج عنه قريبا.

يذكر بان الاسير ابو هاشم، من فلسطينيي الشتات وكان مقيما في قطر وجاء الى غزة لغرض التعليم ولايملك هوية، واقامته في قطر انتهت وهو في السجن. واسرته تقطن اليوم مدينة رفح بجانب العائلة الكبيرة.