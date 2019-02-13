الاحتلال يعتقل مواطنين بالضفة ويزعم مصادرة أسلحة في تقوع

أعلن جيش الاحتلال، أن قواته اعتقلت سبعة مواطنين خلال اقتحام محافظات الضفة الغربية فجر اليوم.

وزعمت قوات الاحتلال انها عثرت على قطعة سلاح من طراز m16 خلال حملة مداهمة في بلدة تقوع شرق بيت لحم.

وكانت قوات الاحتلال اطلقت النار مساء أمس صوب مركبة على حاجز عسكري شمال غرب نابلس واعتقلت سائقها محمد أبو زهرة.

عرف من معتقلي الضفة فجر الأربعاء:

١. مجاهد وجدي البرغوثي- كوبر شمال رام الله

٢. أحمد ناصر الدودة- حلحول شمال الخليل

٣. أنس فايز فوزي عمرو- دورا جنوب الخليل

٤. إبراهيم لبيب نواصرة- فحمة قرب جنين

٥. عربي أبو دواس- طوباس

٦. عدي الشحروري- طوباس

7.أمير اسبيتان قرب حاجز قلنديا شمال القدس.