توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً،وخلال ساعات الليل المتأخرة يحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق،وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وفي يوم غد الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً إلى بارد، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار فوق المناطق الشمالية من البلاد، ويحتمل تساقط أمطار محلية فوق باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا

وفي يوم الجمعة يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار محلية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وخلال ساعات المساء والليل يشتد تساقط الأمطار التي تصحب بالبرد والعواصف الرعدية أحيانا، وبشمل معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا

وفي يوم السبت لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، بحيث تبقى أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً، وبارداً إلى شديد البرودة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تصحب بالبرد والعواصف الرعدية أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.