هنية يهاتف منسق الأمم المتحدة حول رفع الحصار والتهدئة

بحث إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مع المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، رفع الحصار عن غزة، وتفاهمات التهدئة مع إسرائيل.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع المنسق الأممي، الثلاثاء، وفق بيان لمكتب هنية في قطاع غزة.



وقال البيان، إن "هنية أجرى اتصالاً هاتفياً بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف؛ وذلك في إطار متابعاته لجهود الأمم المتحدة في رفع الحصار والتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وسبل إلزام الاحتلال بما تم التفاهم عليه سابقاً".



وأضاف البيان أن هنية عبر عن "حالة الغضب التي تسود في أوساط الشعب الفلسطيني وفصائله من تلكؤ الاحتلال، ومماطلته في تنفيذ الالتزامات التي تمت سابقًا".



في المقابل، أكد ميلادينوف على الجهود التي يقوم بها من أجل تنفيذ المشاريع المتعددة، التي ستعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ووعد ببذل المزيد من الجهود، وفق البيان.



وقدم "هنية" الشكر لميلادينوف على جهوده، وحثه على بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ إقليميًا ودوليًا، وفي مقدمتها مصر.



وتقود مصر والأمم المتحدة وقطر مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند على تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب الحدود مع إسرائيل.



ومنذ نهاية آذار/ مارس 2018، يشارك فلسطينيون في "مسيرات العودة" السلمية، التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل.



ويطالب المشاركون في المسيرات الأسبوعية بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.



فيما يقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.