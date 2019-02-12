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وصفة للتخلص من "الكحّة" بفصل الشتاء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:54 - 12 فبراير 2019
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يترافق فصل الشتاء في كثير من الأحيان مع الاصابة بالانفلونزا وما يرافقها من كحة ما يشكّل نوعًا من الازعاج للأشخاص المحيطين بنا، إضافة الى ما يتسبّبه في صعوبة التنفس.

ومن هنا أنتم حتمًا بحاجة لوصفة تساعد على تخطي هذه المشكلة، ولذلك -ووفق مواقع طبية- ما عليكم سوى خلط ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع رشّة زنجبيل مبشور بكوب ماء، وأضيفوا الى المزيج ملعقة صغيرة عسل، ورشّة فلفل أسود، وملعقة صغيرة من خلّ التفاح.

ضعوا الخليط على النار، واتركوه يغلي ثم ضعوه في زجاجة مُحكمة الإغلاق.

تناولوا الخليط وأتبعوه بكوب من الماء ولكن قبل ذلك عليكم التأكد من أنكم لا تعانون من الحساسية تجاه أيٍّ من تلك المكوّنات.

سيساعد الفلفل الأسود في مكافحة العدوى، أمّا العسل يُساعد في تخفيف الكحّة بالإضافة إلى الزنجبيل الذي يعمل على تخليص جسمكم من السموم.

 

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