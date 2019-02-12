نابلس تكرّم قدامى عمال النظافة

كرم ملتقى رجال أعمال نابلس اليوم الثلاثاء مجموعة من عمال النظافة في بلدية نابلس، تقديرا لجهودهم في تحسين واقع النظافة والبيئة وخدمة المدينة.

جاء ذلك خلال لقاء اقيم في مقر الملتقى، بحضور محافظ نابلس ابراهيم رمضان ورئيس بلدية نابلس المهندس عدلي يعيش ورئيس ملتقى رجال اعمال نابلس ناصر الصوالحي، ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم، ومدير التوجيه السياسي في نابلس العقيد تيسير عزام، وعدد من أعضاء الملتقى وأعضاء المجلس البلدي ورؤساء الدوائر والأقسام ذات العلاقة.

وأشاد المحافظ رمضان بهذه المبادرة من ملتقى رجال الأعمال، مناشدا كافة المؤسسات شحذ الهمم وتضافر الجهود من أجل خدمة المدينة والنهوض بها على كافة الصعد.

وقال ناصر الصوالحي ان ملتقى رجال الاعمال يقف دائما سندا لهذه الفئة المهمة في المجتمع ولكل إنسان يعمل لخدمة هذا البلد، وسيكون داعما ومساندا لمختلف الفئات العاملة.

وثمن الصوالحي جهود رئيس وأعضاء المجلس البلدي في سبيل تذليل العقبات أمام المواطنين، مشيرا إلى الأداء المميز والملحوظ لبلدية نابلس على صعيد كافة الخدمات.

من جانبه، شكر المهندس يعيش ملتقى رجال الأعمال على هذه اللفتة الكريمة، والتي تعبر عن حس وطني وانساني يحمل معاني طيبة يجب تعزيزها وتكريسها في المجتمع.

وأشار العقيد عزام صاحب هذه الفكره الى أن هذه المبادرة قدمت لفئة مهمة جدا، وهي فئة عمال النظافة الذين يعملون في كل أوقاتهم لخدمة المجتمع وخدمة المواطنين.

وتمنى عزام بأن تطبق هذه الفكرة في جميع محافظات الوطن، وتتوج بيوم للاحتفاء بهذه الفئة، شاكرا إدارة الملتقى التي تلقت الفكرة وتبنتها.

وتم اختيار أقدم 33 عامل نظافة من بلدية نابلس، لتكريمهم وتقديم هدايا رمزية ومكافآت مالية لهم.