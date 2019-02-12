محام يهودي: "إسرائيل" سعت للتدخل بالانتخابات الأمريكية 2016

قال المحامي والمحلل السياسي اليهودي، سيث أبرامسون، إن إسرائيل سعت للتأثير على نتائج الانتخابات الأمريكية الرئاسية الأخيرة، بقدر ما سعت روسيا لذلك.



وقال أبرامسون على صفحته على "تويتر": "أنا يهودي، وأحب رفاقي اليهود، ومحايد تجاه تصرفات إسرائيل، لكني لست كاذبا، ولن أكذب من أجل اليهود أو إسرائيل".



وتابع: "بعد أبحاث لساعات لا تحصى، استنتجت أن إسرائيل ربما سعت للتأثير على الانتخابات الأمريكية الأخيرة بقدر ما سعت روسيا لذلك".

وأضاف: "أعتقد أن مولر يؤمن بذلك أيضا، وهذا هو السبب في أنه كان يهدف لتوجيه الاتهام إلى بابادوبولوس على أساس أنه عميل غير مسجل في إسرائيل".



وتساءل: "إلى أي مدى يقودنا ذلك إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؟".

وفي العام 2018 كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن المحقق الخاص روبرت مولر يجري تحقيقا في تورط شركة إسرائيلية بالتلاعب بمواقع التواصل الاجتماعي لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حملته الانتخابية عام 2016، وفي احتمالات أن يكون جورج نادر ممثل ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قد دفع 2 مليون دولار لهذه الشركة لهذا الغرض.

وأضافت الصحيفة في تقرير أعده كل من مارك مازيتي ورونين بيرغمان ودافيد كيركباتريك وماغي هيبرمان، ، أن المحقق مولر وفريقه الذين يحققون بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بدأوا بالتحقيق في ما إذا كانت الشركة الإسرائيلية متورطة أيضا في الحملة الانتخابية لترامب، بعد حصولهم على نسخ من العروض المقدمة من الشركة.