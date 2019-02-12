محكمة الاحتلال ترفض التماسا لوالدة الأسير في غزة أورون شاؤول

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل بضعة أيام التماسا قدّمته زهافا شاؤول والدة الجندي الأسير لدى كتائب القسام في قطاع غزة أورون شاؤون، بحسب موقع "i24" الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح الموقع أن والدة أورون طلبت من المحكمة إلزام الجيش الإسرائيلي باطلاعها وعائلتها على جميع المواد التي تم جمعها ضمن مراحل تحديد مصير أورون، وكذلك التسجيلات والنصوص الخاصة بجلسات المحكمة التي عقدها الحاخام الأكبر للجيش الإسرائيلي.

وقضت المحكمة العليا بأن المعلومات التي قدّمها الجيش لأفراد الأسرة، "ليست جزئية"، وأنه لم يتم العثور على أي دليل يدل على وجود اعتبارات أو معلومات خارجية.

وكان الحاخام الأكبر للجيش الإسرائيلي قد ادعى وفاة أورون شاؤول على الرغم من عدم وجود جثمانه، على الرغم من إعلان القسام أسره خلال كمين شرق مدينة غزة بحرب صيف 2014.

وتتكتم كتائب القسام على مصير هذا الجندي، و3 ضباط وجنود إسرائيليين آخرين أسرتهم خلال السنوات الماضية.

وشككت زهافا شاؤول قبل عامين برواية الجيش حول وضعه وكيفية أسره.

وفي نهاية 2011 أبرمت حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي صفقة تبادل أفرجت من خلالها عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، مقابل 1050 أسيرا وأسيرة.