ضحكات الأحمد وأبو مرزوق تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها كل من عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، وعضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، على هامش لقاءات موسكو.

وأشعلت الصورة التي يضحك فيها الأحمد وأبو مرزوق حالة من التهكم والسخرية تارة، والاستنكار تارة أخرى على مواقع التواصل، وسط انتقادات حادة إلى ما وصلت إلى القضية الفلسطينية جراء الانقسام بين الطرفين.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت العديد من التدوينات عبر مواقع التواصل "تويتر" و"فيسبوك"، حيث كتب سامر أمين: "الضحكة متل ما بقولوها "من الذان للذان، الله يسمعنا الأخبار الطيبة" متسائلًا: بس مين الراجل اللي بين الأحمد وأبو مرزوق!!

أما محمود نشوان: "بحس أبو مرزوق وعزام الأحمد بتصوروا بس عشان يقهروا سمانا"

وغرّد أبو جميل: "فهموني مين زعلان مع مين ولا من مين ولا الحق على مين، يعني القيادات من الطرفين فتح وحماس على سنجة عشرة، طيب ليش بتفهمونا انو بينكم خلاف، يبدوا الجميع متفق على اذلال المواطن والخلاف فقط بين الصغار فقط!".

وعبر موقع "فيسبوك" كتب أحمد شحبير: " كم مرة تقسم الوطن والشعب بسبب ضحكاتهم !".

وكتب حمزة أبو الطرابيش: "يارب تغفر لي وتسامحني من الي حكيته بعد ما شُفت صورة الأحمد وأبو مرزوق".

ما الالالبيشار إلى أن الفصائل الفلسطينية اجتمعت بعد ظهر اليوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الروسية موسكو.

وقال لافروف خلال الاجتماع، إن بعض الأطراف في المجتمع الدولي ترى أنه لا توجد إمكانية للتغلب على الانقسام الفلسطيني ولذلك فهم يرون أن حل الدولتين أيضا بات مستحيلا.

وأضاف ان إنهاء الانقسام الفلسطيني قرار يتعلق فقط بالفصائل الفلسطينية ولا يتعلق بالأطراف الخارجية، ولكن من دون توحيد الصفوف فإن الأطراف الخارجية ستحاول تعميق الانقسام وإفشال المحاولات

وأوضح الوزير الروسي ان اتفاق القاهرة يمكن من خلاله التوصل إلى حلول وسط وتفاهمات، قائلا:" برأينا فإن هذا الاتفاق هو فرصة فعلية للتوصل إلى الوفاق الوطني أخذين بعين الاعتبار أن لكل طرف منكم الحق بالمشاركة في الحياة السياسية الفلسطينية".

ودعا لافروف، إلى ضرورة إزالة المصالح الفصائلية الضيقة، والأولية كما نراها نحن هي ضرورة توحيد صفوفكم لكي تكونوا جبهة واحدة في المفاوضات مع الاسرائيليين.

الضحكة متل ما بقولوها "من الذان للذان"..

الله يسمعنا الأخبار الطيبة..

بس مين الراجل اللي بين الأحمد وأبو مرزوق!! pic.twitter.com/YxDGOE95Hi — samer amin khwaireh (@samer9922) ١٢ فبراير ٢٠١٩

يارب تغفر لي وتسامحني من الي حكيته بعد ما شُفت صورة الأحمد وأبو مرزوق.. — حمزة أبو الطرابيش (@hamzakhalil22) ١٢ فبراير ٢٠١٩

موسى ابو مرزوق وعزام الاحمد اثناء وجود هما في موسكو

طيب فهموني مين زعلان مع مين ولا من مين ولا الحق على مين

يعني القيادات من الطرفين فتح وحماس على سنجة عشرة

طيب ليش بتفهمونا انو بينكم خلاف يبدوا الجميع متفق على اذلال المواطن والخلاف فقط بين الصغار فقط !!!!!!! pic.twitter.com/doRlIyNSNb — ابو جميل قاسم (@LtJwgHadPlqIOpO) ١٢ فبراير ٢٠١٩