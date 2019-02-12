مصر تنشغل بمبارزة كلامية ساخنة بين علاء مبارك وعمرو أديب

برزت خلال الساعات الماضية في مصر المبارزة الكلامية الحادة التي وقعت بين علاء مبارك، نجل الرئيس المصري المخلوع، محمد حسني مبارك، والإعلامي المقرب من السلطة عمرو أديب.

انطلقت شرارة المبارزة بعد مقطع فيديو ساخر نشره علاء على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، يظهر فيه تحول الإعلامي أديب بين تأييد مبارك عندما كان رئيسًا للجمهورية، وكيف انقلب عليه وهاجمه بعد سقوطه جراء ثورة 25 يناير.

عمرو أديب لم يسكت، ولكنه لم يرد بتغريدة كعادته، بل استغل برنامجه "الحكاية" الذي يبث على قناة "mbc" ليفتح النار على مبارك الابن، ووجه أديب تساؤلات بطابع هجومي لعلاء عن مصدر أمواله في سويسرا، مؤكدًا أنه لن ينفك عن تذكير المصريين بهذه الأموال.

لم ينته الأمر إلى هنا فعاد علاء ساخرًا من جديد من الإعلامي الشهير، وبتعليق ساخر على أحد مؤيديه في مبارزته الكلامية مع أديب قال: "هو الأستاذ عمرو مش فاهم حضرتك، أنا لا أقصد أعلمه الأدب لا سمح الله، بحاول أعلمه وأفهمه معنى الرجولة".

????هو الأستاذ عمرو مش فاهم حضرتك انا لا اقصد اعلمه الأدب لا سمح الله ، بحاول اعلمه وافهمه معني الرجولة . — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 11, 2019

وعاد أديب بأعصابه المشدودة وطريقة هجومه المعتادة قائلًا: ""مش على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمنا الأدب"، في إشارة إلى القضايا التي لاحقت مبارك ونجليه جمال وعلاء بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

لاقت الملاسنة صدىً كبير بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وتصدر اسم علاء مبارك وعمر أديب، الأسماء الأكثر تداولًا في مصر، لكن الردود في مجملها كانت مهاجمة للطرفين، مؤكدين أن الطرفين أحد أسباب تدهور الأوضاع في مصر إعلاميًا وسياسيًا واقتصاديًا.

في الوقت الذي رأى بعض المتابعين أن ما يتم هو عبارة عن "شو اعلامي" للفت الأنظار عن التعديلات الدستورية المرتقبة، وإلهاء المصريين في أمور جانبية.

يأتي هذا في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان المصري تمرير تعديلات دستورية، تسمح بتمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضع الجيش فوق السلطات بصفته حاميا للدستور ومدنية الدولة.

خلصنا خالد يوسف والفضايح

وخلصنا شوبير ومرتضى

وخلصنا موضوع تركي

ادخلي بقى بموضوع علاء مبارك وعمرو اديب المنافق

خلي الناس تنسي الدستور #عمرو_اديب pic.twitter.com/nj94cq12Qd — Dr.Ahmed Elkouly (@DrAhmedelkouly2) February 12, 2019

يعني احنا هنتابع خناقة عمرو أديب وعلاء مبارك ولا خناقة مدحت العدل وجدو ولا وصلة ردح الشوال لمجلس إدارة الأهلي؟ بالدور لو سمحتم مش كده! — عـلا عـثـمـان (@OlaOsman) February 11, 2019

#عمرو_اديب بيقول ل #علاء_مبارك: «مش على آخر الزمن واحد رد سجون هيعلمني الأدب»



اي يا عيلاء ينفع واحد زاي دا يتكلم معاك كدا يعني ايام ما بباك كان في الحكم كان يقدر يقول كدا ! !!



اصل انا بحب اهدي النفوس ???? — عسـل اســـــــــــــــود✌ (@officialmasry1) February 11, 2019

بالنسبة لموضوع عمرو اديب وعلاءمبارك فى مثل بجد انا بحبه الا وهو الناس مايحترمونا الاى لمايموت الاى يعرفونا وحنا طبعا عرفين مين علاء مبارك ومين عمرو اديب وعجبى — Wael Abdalluh (@WaelAbdalluh) February 12, 2019

وأنا قاعد بتفرج علي مؤيدين مبارك وهما بيشتموا #عمرو_اديب pic.twitter.com/Iewh5kmm6b — M.B.S (@MBS_Network) February 11, 2019

الي عمرو أديب ... أتحداك أن تخصص حلقة كاملة وتُسجل أعتراضك العلني ع تغيير الدستور وتطويع البلاد لخدمة الديكتاتور الجديد ... بالمناسبة ... فين مدام لميس ؟ — Atef (@AtefKhal) February 12, 2019