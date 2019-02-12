الأهلي المصري يسقط في فخ سيمبا التنزاني بدوري الأبطال

تعرض الأهلي المصري، لهزيمة مريرة على يد مضيفه سيمبا التنزاني، بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا.

ويدين سيمبا بالفضل في تحقيق الفوز للاعبه الرواندي ميدي كاجيري الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، رد سيمبا اعتباره بعد أن خسر بخماسية نظيفة أمام الأهلي في مباراة الذهاب منذ 10 أيام، وبذلك رفع سيمبا رصيده إلى 6 نقاط خلف الأهلي المتصدر برصيد 7 نقاط.

ويأتي خلفهما فيتا كلوب الكونغولي برصيد 4 نقاط وشبيبة الساورة الجزائري برصيد نقطتين، قبل مباراتهما معا بذات الجولة في وقت لاحق اليوم.