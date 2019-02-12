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الاحتلال يهدم 3 منازل ومخزن في سلوان جنوب القدس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:37 - 12 فبراير 2019
ارشيفية ارشيفية
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هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، 3 منازل في حي رأس العامود في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

وقالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال هدمت منزلين احدهما قيد الانشاء، ومخزن للمقدسي جمال يحيى ادكيدك ونجله مأمون،  بحجة البناء دون ترخيص.

وتبلغ مساحة المنزلين 180 مترا مربعا، فيما تبلغ مساحة المخزن 60 مترا مربعا.

في ذات السياق، وهدمت جرافات بلدية القدس منزلًا يعود للمقدسية فريال جعابيص، في حي رأس العامود بسلوان، دون سابق انذار. وتبلغ مساحة المنزل وفق جعابيص، 100 متر مربع، ومكون من 4 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

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