تأهل هلال القدس لدور المجموعات بكأس الاتحاد الأسيوي

تأهل فريق هلال القدس لدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه, بعد فوزه الثمين على مضيفه النصر العُماني بهدف نظيف في إياب الدور التمهيدي للبطولة، بملعب المجمع الشبابي بصلالة.

ويدين هلال القدس بفوزه للاعبه عدي الدباغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74, ليتأهل لدور المجموعات, بعدما فاز ذهابا في ملعب فيصل الحسيني بالرام شمالي مدينة القدس المحتلة بهدفين لواحد، ليتفوق بالمجموع بثلاثية لهدف.

ومن المنتظر أن يلعب الهلال في المجموعة الأولى للبطولة مع فرق الجيش السوري, والوحدات الأردني, والنجمة اللبناني.