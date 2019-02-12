الذهب ينزل مع ارتفاع الدولار بدعم من توترات التجارة



نزلت أسعار الذهب الاثنين، حيث تلقى الدولار الدعم من إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن في مواجهة المخاوف المتنامية بشأن تباطؤ النمو العالمي بفعل الخلاف التجاريبين الولايات المتحدة والصين.

وبحلول الساعة 1913 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1308.18 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت عقود الذهب الامريكية الآجلة 0.5 بالمئة في التسوية إلى 1311.9 دولار للأوقية.

ويتطلع المستثمرون إلى محادثات التجارة بين بكين وامريكا هذا الأسبوع مع توجه وفد يضم مسؤولين أميركيين إلى الصين من أجل الجولة القادمة من المفاوضات.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الأسبوع الماضي، إنه لا يعتزم الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل الأول من مارس، وهو الموعد النهائي لإنجاز اتفاق تجاري.

ولامس مؤشر الدولار أعلى مستوياته في نحو ثمانية أسابيع، وهو ما قد يقلص الطلب على المعدن الأصفر بين حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط السعر الفوري للبلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1383 دولارا للأوقية.

وانخفضت الفضة بنحو واحد في المئة إلى 15.67 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 1.8 بالمئة إلى 783.50 دولار للأوقية.