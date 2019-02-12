هنية: نحرص على تكثيف التنسيق مع الأشقاء العرب



أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حرص حركته على حماية القضية الفلسطينية والوقوف أمام كل محاولات تصفية وتهميش القضية الفلسطينية وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي.

وقال هنية خلال لقاء صحفي مساء الثلاثاء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين في مقر جريدة المصري اليوم: "نحرص على تكثيف التنسيق مع الأشقاء العرب وفي مقدمتهم الشقيقة مصر في تحقيق طموح وثوابت الشعب الفلسطيني".

واستعرض رئيس المكتب السياسي الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية والتحديات التي أمامها في ظل ما تمر به المنطقة من ظروف تنعكس على القضية الفلسطينية وسبل الخروج من هذه الحالة بتحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة وترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء نظامه السياسي وفق ما تم في الاتفاقات السابقة واحترام إرادة الشعب الفلسطيني في الذهاب إلى انتخابات عامة وشاملة، وحماية القضية الفلسطينية والوقوف أمام كل محاولات تصفية وتهميش القضية الفلسطينية وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي لها وتكثيف التنسيق مع الأشقاء العرب وفي مقدمتهم الشقيقة مصر في تحقيق طموح وثوابت الشعب الفلسطيني.

وأجاب هنية على أسئلة الصحفيين والإعلامين ومداخلاتهم المختلفة، مؤكداً على عمق العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، وبأن غزة ستبقى أمينة على الأمن القومي المصري.

وأكد على أن جهود الحركة مركزة على دعم الشعب الفلسطيني وتثبيت حقوقه وتعزيز صموده وحقه في مقاومة الاحتلال، حتى تحقيق العودة والتحرير وإقامة الدولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

كما وقدم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تهانيه لمصر رئاسةً وشعباً بتسلمها رئاسة الاتحاد الافريقي، متمنياً لرئاستها التوفيق والسداد بما يحقق طموح وآمال القارة الافريقية وتعزيز دعم القضية الفلسطينية في مواجهة التحديات.