استشهاد فتى متأثرا بإصابته بقنبلة غاز بالرأس شرق البريج

استشهد فتى فلسطيني، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرًا بإصابته في الرأس شرقي قطاع غزة في جمعة "لا مساومة على كسر الحصار".

وأفادت وزارة الصحة في غزة، باستشهاد حسن نبيل احمد نوفل 17 عام جراء اصابته بقنبلة غاز بالرأس من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق البريج.

ويتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف الشبان والأطفال السلميين المشاركين في مخيمات العودة المقامة بالمناطق الشرقية لقطاع غزة.

وانطلقت مسيرة العودة في قطاع غزة في 30 مارس/ آذار 2018 حيث نصبت خيام العودة على بعد مئات الأمتار من السياج الفاصل بين القطاع وفلسطين المحتلة سنة 1948. وواجه الاحتلال المسيرة السلمية بالرصاص الحي وقنابل الغاز ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف بينهم صحفيون ومسعفون.







