الإمارات تفرج عن صحفي أردني بعد سجنه 3 سنوات

أفرجت السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن الصحفي الأردني، تيسير النجار، المحتجز بتهمة "إهانة رموز الدولة"، بعد انتقادات وجهها للإمارات لـ"دورها" في الحرب على غزة العام 2014.

وأوضحت وسائل الإعلام الأردنية أن سلطات الإمارات أخلت سبيل تيسير بعد انتهاء محكوميته.

وفي غضون ذلك ذكر نقيب الصحفيين الأردنيين، راكان السعايدة، الذي كان في استقبال المفرج عنه في مطار الملكة علياء الدولي، أن النجار وصل لتوه إلى عمان بعد عصر اليوم.

وأضاف السعايدة:" تم العفو عن قيمة الغرامة المترتبة على الزميل النجار، بمتابعة حثيثة من الدولة الأردنية ممثلة بالديوان الملكي والحكومة ووزارة الخارجية ونقابة الصحفيين".

وتم الإفراج عن الصحفي الأردني بعد أن أمضى حكما بالسجن لأكثر من 3 سنوات بسبب منشور كتبه على صفحته في موقع "فيسبوك" حول دور الإمارات في الحرب على غزة عام 2014 تم اعتباره مسيئا.

واحتجزت السلطات الإماراتية النجار في أوائل 2016 حيث أدانت "المحكمة الاتحادية العليا" في الإمارات المواطن الأردني في مارس 2017، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بسبب "إهانة رموز الدولة"، حيث قام أفراد عائلته ومناصروه بدفع المبلغ.

وكانت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود" قد طالبتا الإمارات في ديسمبر الماضي، بالإفراج الفوري عن الصحفي الأردني، بعد أن أكمل في 13 ديسمبر 2018 عقوبة السجن 3 سنوات.