الطاهر: هناك خلافات عميقة

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية ماهر الطاهر، "إن هناك خلافات عميقة وتباينات كبيرة، بين الفصائل خلال لقاء موسكو وجرى الاتفاق على مواصلة الحوار في القاهرة".

واضاف الطاهر وهو ممثل الشعبية في حوارات موسكو في تصريح صحفي "حاولنا في الجبهة التركيز على الرؤية السياسية ودعونا لإصدار بيان سياسي عن كل الفصائل"

وقال " اتفقنا على ضرورة أن يتم مواصلة الحوار في القاهرة من أجل البحث التفصيلي للدخول بآليات إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة وان إعلان موسكو مهم لأنه يرفض صفقة القرن ويؤكد حق الفلسطينيين في المقاومة، ويؤكد على رفض وصم المقاومة بالإرهاب".

وتابع قائلا" إعلان موسكو يرفض فصل غزة عن فلسطين ويؤكد كل الثوابت الفلسطينية وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ويرفض قانون القومية".

وكشف الطاهر ان حركة الجهاد الإسلامي رفضت التوقيع على اتفاق موسكو بسبب نقطة "دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67".