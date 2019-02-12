4 إصابات خلال فعاليات الإرباك الليلي وسط القطاع

أصيب 4 مواطنين برصاص قوات الاحتلال خلال فعاليات الارباك الليلي شرق البريج وسط قطاع غزة.

ووصف مصدر طبي في مشفى شهداء الأقصى بدير البلح حالة اثنين من الجرحى بالخطيرة، حيث أصيب أحدهما بالصدر والثاني بالبطن.

وشارك المئات من المواطنين مساء يوم الثلاثاء في فعاليات الإرباك الليلي على حدود مخيم البريج وسط القطاع.

وأدى المئات صلاة المغرب في مخيم العودة قبل بدء الفعاليات التي تمثلت في إشعال إطارات السيارات واطلاق الصافرات وأضواء الليزر.

وأطلق جنود الاحتلال النيران صوب المشاركين الذين وصولوا قرب السياج الفاصل.

واستأنف الفلسطينيون فعاليات الارباك الليلي يوم الأحد الماضي بعد توقفها لعدة أشهر لإفساح المجال للجهود الدولية الهادفة لتهدئة الاوضاع على حدود قطاع غزة مقابل تخفيف أو كسر الحصار.