ريال مدريد يتصدر أندية العالم والأهلي المصري ضمن قائمة الأفضل

نشرت مجلة "فرانس فوتبول" قائمة لأفضل 30 ناد في العالم الثلاثاء ليتصدر ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان القائمة فيما جاء الأهلي المصري كممثل وحيد عن الأندية العربية والإفريقية .

وتصدر ريال مدريد الإسباني قائمة الأندية الأفضل برصيد 184 نقطة، تلاه في المركز الثاني غريمه التقليدي برشلونة، برصيد 177 نقطة، لينضم أتلتيكو مدريد الإسباني للقائمة في المركز الثالث عشر.

بينما كان للأندية الإنجليزية نصيب الأسد في القائمة، حيث احتلوا 6 مراكز، على التوالي مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي وآرسنال وليفربول وتوتنهام، أبرزها لنادي الشياطين الحمر في المركز الثالث، برصيد 151 نقطة.

أما عربيا فحل نادي الأهلي المصري كممثل وحيد للأندية العربية والإفريقية ضمن قائمة الأندية الأفضل في المركز الـ21 ، متساويا مع سيلتك الإسكتلندي.

فيما شغلت الأندية الألمانية 5 أماكن وهي: أندية بايرن ميونيخ، وبوروسيا دورتموند، وشالكه، وبوروسيا مونشنغلادباخ وشتوتغارت.

وضمت القائمة 4 أندية إيطالية، وهي يوفنتوس، وقطبي إيطاليا، إنتر ميلان وإي سي ميلان، وفريق العاصمة الإيطالي روما.

واستندت المجلة الفرنسية في تصنيفها إلى العديد من المعايير التي وضعتها بنفسها، لاختيار قائمة أكبر الأندية في العالم، والتي تنافس فيها 85 ناديا من 29 دولة في 5 قارات.

وأوضحت المجلة الفرنسية المعايير التي حددتها لاختيار الأندية الأفضل، حسب الاعتبار الرياضي "البطولات، الكرة الذهبية التي يحصل عليها اللاعبون المنتمون لتلك الأندية"، والقاعدة الجماهيرية "الثراء، الشبكات الاجتماعية"، وإيرادات النادي "الدخل، مبيعات القميص"، والنفقات "التحويلات والصفقات"، والأرقام والإحصاءات "القيمة السوقية للفريق واللاعبين، وأساطير النادي".