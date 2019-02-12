دعوات لتعزيز المشاركة السياسية للشباب لتغيير المجتمع للأفضل

حصد وسم #قمة_الشباب_2030 على أعلى الاوسمة المتداولة في فلسطين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكيد على ضرورة دمج الشباب الفلسطيني في صناعة القرار وابداء آرائهم ومشاركاتهم في كل المجالات السياسية والعلمية والابداعية.

وكانت قمة الشباب 2030 انطلقت في قطاع غزة والضفة المحتلة، لتعزيز دور المشاركة السياسية لدى الشباب الفلسطينية ولمساعدتهم في تغيير المجتمع إلى الأفضل.

ووفقاً جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني نشر نهاية عام 2018، فإن أقل من 1% من الشباب الفلسطيني يعمل في مراكز صنع القرار، رغم أن نسبة القوى العاملة ارتفعت في فلسطين خلال عام 2017 حيث وصلت نسبة العاملين في فلسطين 41.1% مقارنة مع 33.8% عام 2007.

وأكد المغردون على ضرورة أن يتقلد الشباب الفلسطيني مناصب عليا لاتخاذ القرارات التي تناسب الواقع المتجدد والمتطور بفعل التكنولوجيا التي تشهد طفرة متسارعة في النمو والتطور.

أحد المغردين كتب: "مشاركة الشباب في المواقع العليا يعزز دور المشاركة السياسية عندهم ويساعدهم على تغير المجتمع الى الأفضل".

فيما غردت إنجي بالقول: "مشاركتنا السياسية بداية انطلاقتنا لصنع القرار والتغيير"، وفي تغريدة أخرى لها كتبت: "سيشهد التاريخ بأن فترة الشباب كلها أزمات وخيبات لم نذكر قط بأننا شاركنا بانتخابات أو مشاركة صناعه قرار، المشاركة بقرار ٢٢٥٠ دعا لدمج الشباب بالقرارات السياسية الشعار يجب أن يتمثل لحقيقة وواقع يسمح بتحقيق التميز ندعو الشباب الى خلق مقعد حول الطاولة.

ولم تخلوا التغريدات من الانتقادات مما يدلل على الغضب المشتعل في نفوس الشباب لما وصل إليه حال الشعب الفلسطيني في غزة والضفة المحتلة حيث غرد هاني متسائلاً: "أين الشباب !!؟؟ الشباب هجت من البلد وماتت ع شواطئ الهجرة".

فيما غرد ليث بالقول: "بخصوص قمة الشباب الموجودة في متحف، يعني وين القمه في موضوع إذا كل شباب غزة هدفهم بس الهجرة يعني بلاش نضحك على بعض".

وفي ذات السياق غرد أحمد عن قمة الشباب 2030 بالقول: "أن تومن بنفسك أول خطوات النجاح".

بينما أشارت رهام إلى أن الشباب الفلسطيني أصبحوا في عالمنا هم القادة المؤثرين في السياسة والمناصب العليا ويجب على شباب الوطن التطلع إلى النماذج الموجودة في عالمنا وفقاً لقولها.

مشاركة الشباب في المواقع العليا يعزز دور المشاركة السياسية عندهم ويساعدهم على تغير المجتمع الى الافضل#PalYouth2030#قمة_الشباب#السوشلجية_الصح — TOOMY ????????????‍♀️ (@FarahYazji) ١٢ فبراير ٢٠١٩

سيشهد التاريخ بأن فترة الشباب كلها أزمات وخيبات لم نذكر قط بأننا شاركنا بانتخابات أو

مشاركة صناعه قرار

المشاركة بقرار ٢٢٥٠ دعا لدمج الشباب بالقرارات السياسية

الشعار يجب أن يتمثل لحقيقة وواقع يسمح بتحقيق التميز

ندعو الشباب الى خلق مقعد حول الطاولة #PalYouth2030#قمة_الشباب — Eng Sabreen Doghmosh (@engsabreena) ١٢ فبراير ٢٠١٩

وين الشباب !!؟؟ الشباب هجت من البلد و ماتت ع شواطئ الهجرة #PalYouth2030#قمة_الشباب — hani ali (@black_tigeer2) ١٢ فبراير ٢٠١٩

في عالمنا اصبح الشباب هم القادة الموثرين في السياسية والمناصب العليا ويجب على شباب الوطن التطلع الى النماذج الموجودة في عالمنا #PalYouth2030#قمة_الشباب — Reham.Abuhassanien (@Rehamhass) ١٢ فبراير ٢٠١٩

أن تومن بنفسك أول خطوات النجاح#PalYouth2030#قمة_الشباب — Ahmed hijazi (@7hijazi7) ١٢ فبراير ٢٠١٩