شرطة الاحتلال ترفض تسليم جثمان الشهيد بارود

رفضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء تسليم جثمان الشهيد الأسير فارس بارود بعد انتهاء التشريح رغم وجود قرارٍ من محكمة الاحتلال بتسليم الجثمان.

وأفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، أن شرطة الاحتلال أبلغته رفض تسليم الجثمان بعد انتهاء التشريح.

ويتواجد المحامي عجوة حالياً في معهد الطب العدلي أبو كبير، حيث يجري تشريح جثمان الشهيد فارس بارود، بحضور الطبيب ريان العلي مدير عام الطب الشرعي الفلسطيني.

وأوضح عجوة أنه تفاجأ بقرار الشرطة، والتي أبلغته أن سيتم تقديم طلب لمحكمة بئر السبع المركزية للنظر في قرار القاضي حول الموافقة على تسليم الجثمان.

وأكد عجوة أن محكمة بئر السبع وافقت في وقت سابق على طلب الهيئة بتشريح الجثمان وبعد ذلك تسليمه فوراً، إلا أننا سنضطر لانتظار الرد على طلب شرطة الاحتلال للتراجع عن تسليم الجثمان.

يذكر أن الأسير الشهيد بارود اعتقل في آذار/ مارس 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000، وتوفيت والدته دون أن تراه.