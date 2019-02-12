"الاونروا" تعلن بدء تسجيل طلبة الفصل الأول في مدارسها

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الاونروا، اليوم الثلاثاء، عن البدء بتسجيل طلبة الصف الأول في مدارسها للعام الدراسي (2019/2020).

وطالبت الوكالة، أولياء الأمور لتجهيز الوثائق المطلوبة لتسجيل الطلبة، على أن يبدأ التسجيل من غداً الأربعاء (13/2/2019) حتى (1/4/2019).

وأشارت إلى أن الطالب يجب أن يكون مسجلا في بطاقة الوكالة للأب أو أن تكون أمه لاجئة مسجلة.

الوثائق المطلوبة:

1/ شهادة الميلاد وصورة عنها

2/ بطاقة الوكالة وصورة عنها شرط أن يكون الطالب مسجل فيها

3/ الرجاء من أولياء الأمور الاسراع بالتسجيل قبل 1/4/2019