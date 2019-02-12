قوات الاحتلال تستهدف المشاركين في الحراك البحري شمال القطاع

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز المسيل للدموع مساء اليوم الثلاثاء، تجاه المشاركين في الحراك البحري الـ23 في مخيم العودة قرب موقع زكيم العسكري على شاطئ البحر، شمال غرب قطاع غزة.

وأوضح مراسلنا، بأن الهيئة الوطنية لكسر الحصار سيَّرت عدداً من المركبات البحرية من ميناء غزة تجاه الحدود البحرية مع الأراضي المحتلة شمال القطاع، إضافة إلى مشاركة الآلاف من أبناء شعبنا في مخيم العودة قرب ما يُسمى "موقع زكيم العسكري" شمال القطاع، دعماً واسناداً للمركبات البحرية.

وأشار مراسلنا إلى ان مشاركة المركبات البحرية والآلاف من المواطنين جاء تلبية لدعوة الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار للمشاركة في الحراك البحري الـ23 تأكيداً على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها المسيرة بالعودة إلى الأراضي المحتلة وكسر الحصار عن قطاع غزة.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المشاركين في الحراك البحري ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق الشديد.

من جهته أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية هاني الثوابتة، أن الهيئة الوطنية العليا ستواصل مسيرة العودة حتى تحقيق أهدافها، قائلاً: "كثير راهنوا على وقف مسيرات العودة إلا أنها لا تزال مستمرة ولن تتوقف مطلقاً حتى تحقيق أهدافها".

وأضاف: "المقاومة الفلسطينية لديها القدرة على مواجهة الاحتلال في كل وقت وزمان".