التجمع الاعلامي يفتتح دورة " المراسلة والتقديم الإذاعي " برفح

افتتح التجمع الاعلامي الفلسطيني في رفح، دورة تدريبية في "المراسلة والتقديم الإذاعي " لطلبة وخريجي الصحافة الاعلام.

ويشارك في الدورة التي يقدمها الصحفي باسل القاضي 40 متدرباً ومتدربة بواقع 20 ساعة تدريبية.

وقال مدير التجمع الإعلامي بالمدينة ياسر أبو عاذرة":" إن التجمع يهدف من خلال هذه الدورات إلى صقل المهارات العملية لدى الصحفيين، من أجل تأهيلهم لسوق العمل".

وأكد على عزم التجمع الإعلامي مواصلة دعم الصحفيين وتقديم كافة الخدمات لهم من خلال الدورات المختلفة وورشة العمل والندوات واللقاءات البناءة .

ومن جهته أوضح القاضي أن الدورة سيتخللها جوانب نظرية وعملية حول فن المراسلة والتقديم الإذاعي، وكيفية كتابة التقارير الإذاعية وتحريرها.

وأشار إلى أن الدورة ستنمي قدرات خريجي الإعلام الجدد في الجانب العملي، بالإضافة إلى الجانب النظري الذين يتلقونه في الجامعات، مؤكدا أن التدريب العملي يساهم في فتح الآفاق أمام المتدربين للانخراط في سوق العمل بقوة.

وتأتي الدورة ضمن سلسلة الدورات التي يعكف التجمع الإعلامي على تنظيمها خلال العام الحالي.







