ادعيس: أول رحلات العمرة لأبناء غزة في الرابع من آذار المقبل

أعلن وزير الاوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، أن الوزارة أنهت الترتيبات المتعلقة برحلات العمرة للمحافظات الجنوبية"قطاع غزة" بعد توقفها لمدة أربع سنوات، وتم تحديد انطلاق أول رحلة في الرابع من آذار المقبل من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وسيغادر المعتمرون عبر معبر رفح الحدودي يوم الثالث من اذار .

وأوضح ادعيس في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه تم يوم أمس توقع الاتفاقية المتعلقة بمواعيد السفر ما بين الخطوط الجوية الفلسطينية الناقل الحصري لحجاج ومعتمري دولة فلسطين، وجمعية شركات الحج والعمرة في المحافظات الجنوبية .

وقال: إنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس وتعليمات رئيس الوزراء رامي الحمد الله عملت الوزارة خلال الاشهر الماضية وبعمل دؤوب مع الاشقاء في جمهورية مصر العربية، لتمكين ابناء شعبنا في المحافظات الجنوبية من أداء العمرة وانجاح هذا الملف .

بدوره، أشار وكيل وزارة الاوقاف حسام أبو الرب، إلى أنه ومن خلال الزيارة الاخيرة الى القاهرة برفقة مستشار الرئيس للشؤون الدينية، قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش وبجهود مثمرة من سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح وطاقم السفارة، تم تذليل كافة الصعاب التي حالة دون خروج المعتمرين سابقا.

وثمن التجاوب الكبير من جميع جهات الاختصاص في مصر، إضافة الى تعاون جمعية شركات الحج والعمرة في المحافظات الجنوبية، مشيرا إلى أنه جرى توقيع 3 اتفاقيات متعلقة بسفر المعتمرين مع شركات النقل المصرية وشركات السياحة والخطوط الجوية الفلسطينية .

وأوضح أبو الرب أنه ومن المتوقع أن يسافر اسبوعيا 1064 معتمرا من خلال اربع طائرات بمعدل اربع رحل شهريا، مشيدا بدور الخطوط الجوية الفلسطينية وعلى رأسها وزير النقل والمواصلات سميح طبيلة، والتي بدأت باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق، ولتوفير الطائرات المناسبة لنقل المعتمرين وإعادتهم .

ولفت إلى أن وفدا من الوزارة من المحافظات الجنوبية ممثلا بالوكيل محمود النيرب والمدراء العامون محمد سلامة، وابراهيم جادو سيعودون اليوم إلى غزة لتنسيق ومتابعة خروج المعتمرين مع شركات الحج والعمرة في القطاع واعتماد كشوف المعتمرين من وزير الاوقاف يوسف ادعيس لتتمكن سفارة دولة فلسطين بالقاهرة من اتمام التأشير على جوازات السفر من سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة .