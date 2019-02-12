اليوم: تشريح جثمان الشهيد الأسير فارس بارود

من المقرر، أن يبدأ صباح الثلاثاء تشريح جثمان الأسير الشهيد فارس بارود في معهد الطب العدلي "أبو كبير"، بحضور الطبيب الفلسطيني ريان العلي.

واستشهد الأسير بارود (51 عامًا) من مخيم الشاطئ غرب غزة، الأربعاء المنصرم، داخل سجون الاحتلال، بعد وقت قصير على نقله من سجن "ريمون" إلى مستشفى "سوروكا".

وكان محامي هيئة شئون الأسرى والمحررين قد تقدم الخميس الماضي، بطلب لمحكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع لتشريح جثمان بارود للوقوف على تفاصيل استشهاده وتسليم جثمانه فور الانتهاء من عملية التشريح.

يُذكر أن الأسير الشهيد بارود اعتقل في آذار/ مارس 1991 ومحكوم بالسجن المؤبد بتهمة قتل مستوطن، وعانى من حرمان الزيارات منذ عام 2000، وتوفيت والدته دون أن تراه.