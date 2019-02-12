سلطات الاحتلال تخطر خمسين عائلة بالأغوار بإخلاء منازلها يوم غد

قال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، إن سلطات الاحتلال أخطرت نحو خمسين عائلة في الأغوار بإخلاء منازلها يوم غد، بحجة إجراء التدريبات العسكرية.

وأوضح بشارات لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الثلاثاء، أن نحو 300 مواطن سيصبحون في العراء في هذه الأحوال الجوية الباردة جراء تدريبات الاحتلال في المنطقة التي تخلف أضرارا مادية كبيرة، وتترك مخلفات تشكل خطرا على حياة المواطنين.

وأضاف، أنه تم المباشرة الأسبوع الماضي بحصر الأضرار الناجمة عن تدريبات الاحتلال التي قام بها الثلاثاء الماضي في الأغوار، مبينا أنه تم تدمير ما يزيد عن 600 دونم مزروعة بالمحاصيل المختلفة، إضافة إلى تجريف نحو 140 دونما وذلك في حصيلة أولية .