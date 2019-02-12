كواليس اجتماع ماجد فرج ومسؤولين سعوديين

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الصادرة اليوم الثلاثاء أن اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة اجتمع مع مسؤولين سعوديين في الرياض عشية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن اللواء فرج اجتمع مع مسؤولين سعوديين لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة إعلاميا صفقة القرن وعواقبها.

وبينت الصحيفة أن السلطة الفلسطينية تستعد لنشر خطة السلام التي سيطرحها دونالد ترامب، وبدأت العمل لإحباط دعم الدول العربية والإسلامية للخطة.

وقد وصل الرئيس محمود عباس إلى الرياض، أمس الاثنين، للقاء الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في محاولة للتأكد من أن المملكة العربية السعودية تتبنى الموقف الفلسطيني من الخطة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني كبير قوله إن ما يشهد على أهمية الاجتماع هو حقيقة أن الرئيس عباس أخذ معه أقرب الأشخاص إلى المملكة العربية السعودية - رئيس المخابرات ماجد فرج، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ ومستشاره مجدي الخالدي.

وقبل زيارة عباس إلى الرياض، قام عريقات بزيارة القاهرة، حيث ركز أيضا على صد خطة السلام الأمريكية.

كما ناقش عباس نفسه الموضوع مع رؤساء دول في إفريقيا ، وقال في مؤتمر دول القارة إن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على رعاية العملية السياسية.

ومن المتوقع أن تتعامل المحادثات في المملكة العربية السعودية مع التوقعات الفلسطينية بشبكة أمان اقتصادية بعد العقوبات الأمريكية على السلطة الفلسطينية.

وقال الشيخ لوسائل الإعلام الفلسطينية إن إدارة ترامب تمارس ضغوطا على البنوك العربية والدولية لمنع تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية