"الأسرى" تحذر من الظروف الاعتقالية الصعبة للأسيرات في "الدامون"

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من خطورة الأوضاع الحياتية وصعوبة الظروف الاعتقالية، التي تحتجز فيها الأسيرات في سجن الدامون، في ظل التعنت المتواصل من قبل إدارة السجن في الاستجابة لمطالبهن الإنسانية والحياتية.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يتعمد تشديد الخناق على الأسيرات في "سجن الدامون"، مشيرة إلى أن أقسامه وغرفه قديمة ومهترئة وأرضيته مصنوعة من الباطون، ما يجعلها باردة خلال فصل الشتاء وعالية الرطوبة.

واشتكت الأسيرات لمحامية الهيئة، من انتهاك خصوصيتهن بشكل صارخ في مختلف تفاصيل حياتهن اليومية، من خلال وضع الحمامات خارج الغرف وعدم السماح لهن بدخولها إلا أثناء الفورة، ومشكلة الكهرباء المكشوفة.

وطالبت الأسيرات الإدارة بإصلاح هذه الاعطال مراراً نظراً لخطورتها على حياتهن، إلا أنها لم تستجب لذلك وتتذرع بأنها بحاجة إلى ميزانية عالية لإجراء الإصلاحات.

وأكدت الأسيرات البالغ عددهن حاليا في سجن الدامون 50 أسيرة، أن مطلبهن الأساسي الخروج من هذا الجحيم ونقلهن إلى سجن الشارون.