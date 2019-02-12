التعليم بغزة: نطالب الطلاب بالدوام ونرفض أي فعاليات مطلبية للمعلمين دون تنسيق

أكدت وزارة التربية والتعليم بغزة اليوم الثلاثاء ، على ضرورة تجنيب التعليم في غزة المناكفات السياسية بحيث لا تؤثر الفعاليات المطلبية على سير العملية التعليمية مما لذلك من اثار كارثية تعصف بالمنظومة بأكملها .

دعت الوزارة خلال بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه بعد قطع السلطة الفلسطينية رواتب 400 موظف ومعلم في الوزارة الجميع كي يتحمل مسؤولياته ويقف الى جانب المؤسسة التعليمية من أي خطر محدق قادم قد يعيق المسيرة التعليمية .

وجددت الوزارة دعوتها لأولياء الأمور لمساندة المعلمين ودعم مطالبهم العادلة لإسترداد مطالبهم المسلوبة من ناحية وحث أبنائهم على مواصلة الدوام وعدم التغيب عن المدارس والإلتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم من ناحية ثانية لان وقت التعليم ليس للمساومة ولا التفريط فيه مطلقاُ.

وشددت الوزارة على ان الإعلان على أي فعالية يجب ان تكون بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وان أي فعاليات مطلبية يجب الا تؤثر على وقت دوام وتعليم الطلاب

وطالبت بضرورة استمرار المعلمين في حمل الأمانة وتأدية الرسالة واحتضان أبنائهم الطلاب كما عودونا دائما بحيث يحافظون على الدوان المدرسي لان طلابنا بحاجة ملحة الي كل يوم دراسي وكل حصة تعليمية .

ويشار الى ان السلطة الفلسطينية قطعت رواتب 400 موظف ومعلم في وزارة التعليم بحجج واهية ، ولزيادة الانقسام والاعباء الملقاة على عاتق الحكومة في غزة ، وزيادة الضغط عليها .