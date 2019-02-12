مقتل ضابط ومجند مصريين وإصابة آخرين قنصاً في سيناء

قُتل ضابط ومجند مصريان، برصاص قناصة غرب مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء التي تشهد عملية عسكرية واسعة النطاق منذ أكثر من عام.

وقالت مصادر أمنية، إن قناصاً يُعتقد انتماؤه لتنظيم "ولاية سيناء"، الموالي لتنظيم "داعش" أطلق النار صوب مجموعة من العسكريين في كمين أبو شنار غرب مدينة رفح.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاعتداء أسفر عن مقتل ضابط ومجند على الأقل، وإصابة مجندين آخرين بجروح نتيجة الاستهداف.

وفي وقت لاحق، قالت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري إن عسكريين اثنين على الأقل قتلا نتيجة استهداف كمين أبو شنار، وهما الرائد محمد غنيم والمجند حسام رضا شلقامي.

وأشارت إلى أن قوات الجيش هرعت إلى مكان الاستهداف ونقلت الضحايا لمستشفى العريش العسكري عبر الطريق الدولي.