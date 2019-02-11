طقس فلسطين: ارتفاع تدريجي لدرجات الحرارة

يكون طقس فلسطين اليوم الثلاثاء غائماً جزئياً، وبارداً نسبياً نهاراً، وبارداً ليلاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما الاربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صافياً إلى غائم جزئي، ومائلاً للبرودة في المناطق الجبلية، ولطيفاً في باقي المناطق نهاراً، وبارداً ليلاً.

وخلال ساعات الليل المتأخرة تتهيأ الفرصة لتساقط أمطار محلية فوق مناطق متفرقة من البلاد،وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية.

ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نهاراً، وشديد البرودة ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار تشتد ليلاً، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.

أما في يوم الجمعة يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً إلى شديد البرودة، وخلال ساعات النهار تسقط أمطار محلية فوق أجزاء مختلفة من البلاد.

وخلال ساعات المساء والليل يشتد تساقط الامطار التي تصحب بالبرد والعواصف الرعدية أحيانا، وبشمل معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.