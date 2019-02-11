نتنياهو يوجه تهديدًا شديد اللهجة لإيران

وجه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، تهديدا شديد اللهجة لإيران، على خلفية تصريحاتها الأخيرة.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن نتنياهو هدد بتدمير إيران في حال نفذت تهديد قيادة الحرس الثوري الإيراني وحاولت تدمير تل أبيب وحيفا.

وقال نتنياهو إنه "إذا حاولت إيران تدمير تل أبيب وحيفا فإنه سيكون آخر يوم تحتفل فيه بالثورة".

وكان قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني قد هدد بأن طهران ستمحو مدنا في "إسرائيل" من على الأرض إذا شنت الولايات المتحدة هجوما على الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن يد الله جواني مساعد قائد الحرس للشؤون السياسية قوله "لا تملك الولايات المتحدة الشجاعة لإطلاق رصاصة واحدة علينا رغم كل إمكانياتها الدفاعية والعسكرية، ولكن إذا هاجمونا فسنمحو تل أبيب وحيفا من على الأرض".

وأدلى جواني بالتصريحات خلال تجمع حاشد لإحياء الذكرى الأربعين للثورة الإسلامية.