قناة عبرية تكشف عن اتصالات سرية بين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي

كشفت قناة عبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى بعض الاتصالات الهاتفية السرية مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بعد التوقيع على الاتفاقية النووية بين إيران والقوى العظمى قبل ثلاث سنوات.

ونقلت القناة العبرية الـ 13، عن دبلوماسيين غربيين وعرب، أن المحادثات بين نتنياهو وبن زايد، تناولت التنسيق حول القضية الإيرانية في أعقاب الاتفاق النووي مع طهران ومحاولة للنهوض بعملية سياسية إقليمية.

وأضافت القناة، "آنذاك، قال السفير الأمريكي في "إسرائيل، دان شابيرو، أن بعض مستشاري نتنياهو التقوا وأجروا محادثات هاتفية مع كبار المسؤولين في الإمارات في محاولة لتعزيز مثل هذه الخطوة، وفق المزاعم الإسرائيلية.

وأوضح شابيرو، قائلًا: "كانت هناك اتصالات بين إسرائيل ودولة الإمارات في محاولة لمعرفة ما إذا كان يمكن صياغة مثل هذه الخطوات السياسية".