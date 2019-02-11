نجمة داود على أذرع ثلاثة لاعبين من النصر السعودي تثير جدلاً واسعاً

في الوقت الذي تتسارع فيه بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع العدو الصهيوني، أثارت صورة ثلاثة لاعبين في نادي النصر السعودي أثناء التدريب يرسمون وشم نجمة إسرائيل على أذرعهم، غضب الجمهور على هذا السلوك خاصة نشطاء التواصل الاجتماعي في موقع تويتر الأكثر استخداماً في الوسط الخليجي، معتبرينه تحدياً لمشاعر المسلمين. ومطالبين إدارة النادي بمعاقبتهم على هذا السلوك المشين، فيما تم تجاهل مطالبات الجمهور من قبل النادي.

يشار إلى أن العلاقات بين السعودية وإسرائيل تشهد تقارباً في الآونة الأخيرة، منذ تولي محمد بن سلمان ولاية العهد، وكشفت وسائل إعلام عبرية في عدة مرات زيارات مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى لإسرائيل بشكل سري. حتى وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العلاقات مع بعض الأنظمة العربية بالقوية.

وتصدر هاشتاج #نجمه_اسراييل_في_النصر ، موقع تويتر الذي رصد جمهور واسع من المعارضين لهذا السلوك من أبرزهم ما كتبه عبدالله آل بريك @a_albreyk

على ايام رادوي جميع النصراويين كانوا يطالبون بإيقاف رادوي بسبب الوشم والآن ثلاثة لاعبين

من فريقهم يحملون وشم يرمز لدولة اسرائيل !!

مافي ولا شخص تكلم يعني راضيين ثلاث لاعبين يحملون وشم يرمز لدولة احتلت ارض غالية على جميع المسلمين وهي القدس!! اتمنى ايقافهم.

#نجمه_اسراييل_في_النصر

على ايام رادوي جميع النصراويين كانوا يطالبون

بإيقاف رادوي بسبب الوشم والآن ثلاثة لاعبين

من فريقهم يحملون وشم يرمز لدولة اسرائيل !!

مافي ولا شخص تكلم يعني راضيين ثلاث لاعبين

يحملون وشم يرمز لدولة احتلت ارض غالية على

جميع المسلمين وهي القدس!! اتمنى ايقافهم. pic.twitter.com/aFmHKMw6He — عبدالله آل بريك (@a_albreyk) ١١ فبراير ٢٠١٩

فيما غرد الناشط السعودي مشاري العصيمي قائلاً:" اليوم كنت في السوبر ماركت فإذا بي أجد ولد في السابعة من عمره في زاوية السوبر ماركت وبيده قلم ويرسم على يده الأخرى وجيت وسألته وش ترسم؟

قال: ارسم نجمة زي نجمة محترف النصر الجديد .. آلمتني إجابته

تأثير مثل هذه الوشوم خطير على أطفالنا يا إخوان #نجمه_اسراييل_في_النصر

اليوم كنت في السوبر ماركت فإذا بي أجد ولد في السابعة من عمره في زاوية السوبر ماركت و بيده قلم و يرسم على يده الأخرى و جيت و سألته وش ترسم ؟

قال : ارسم نجمة زي نجمة محترف النصر الجديد

آلمتني إجابته ????

تأثير مثل هذه الوشوم خطير على أطفالنا يا اخوان

#نجمه_اسراييل_في_النصر pic.twitter.com/YaxLwoWLZ0 — مشاري العصيمي (@Mesho_mm10) ١١ فبراير ٢٠١٩

وطالب المغرد السعودي الفيلسوف‏ @hilali_super إدارة النادي بإقالة من يحملون هذه النجمة من اللاعبين الثلاثة في النادي قائلاً:" وش قصة هالنادي مع هاليهود والداعمين لليهود لابد من تدخل لجنة الانضباط فهذا مقزز احترموا عقيدتنا فهي أهم من كل منجز إدارة نادي النصر مطالبه بالتدخل وإنهاء عقود لاعبيه ممن يحملون هذه النجمه #نجمه_اسراييل_في_النصر.

وش قصة هالنادي مع هاليهود والداعمين لليهود



لابد من تدخل لجنة الانضباط فهذا مقزز

احترموا عقيدتنا فهي اهم من كل منجز



إدارة نادي النصر مطالبه بالتدخل وانهاء عقود لاعبيه ممن يحملون هذه النجمه



#نجمه_اسراييل_في_النصر pic.twitter.com/nUuxnZ0EP6 — الفيلسوف (@hilali_super) ١٠ فبراير ٢٠١٩

وطالب المغرد حسن آل مخلص نادي النصر بطرد اللاعبين على ما فعلوه قائلاً:" يجب محاسبة النادي وطرد هؤلاء اللاعبين وأتمنى حل سريع وتحقيق تظهر نتائجه ولا تختفي كما أختفت تحقيقات المهندي، #نجمه_اسراييل_في_النصر.