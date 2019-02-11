غرينبلات يرد على التقارير حول الانتهاء صياغة صفقة القرن

رد مبعوث الرئيس الأمريكي إلى المنطقة جيسون غرينبلات، على التقارير، التي قالت إنه تم الانتهاء من صفقة القرن، وأصبحت جاهزة.

وقبل ذلك، نقلت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية، عن مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب قوله، إنه تم الانتهاء من الخطة الخاصة بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي، راض عن مضمونها بعد أن اطلع عليها.

وقالت الشبكة إن خمسة أشخاص في إدارة الرئيس مخولون بالاطلاع على تفاصيل مسودة الصفقة المكونة من نحو مئتي صفحة، من بينهم سفير واشنطن في إسرائيل ديفيد فريدمان، وجاريد كوشنر مستشار الرئيس، جايسون غرينبلات مبعوث البيت الأبيض إلى الشرق الأوسط.

وقال غرينبلات، موجهًا حديثه، لشبكة (فوكس نيوز)، "مصادركم الخاصة بكم أعطتكم معلومات خاطئة، فعلى الرغم من أن خطة السلام ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، على وشك الاكتمال، إلا أننا لم نصل للنهاية بعد، وسنواصل تحسينها حتى يتم إصدارها".

وأضاف غرينبلات عبر تغريدة له بموقع (تويتر): أن خطة السلام ليست 175 صفحة كما تقول (فوكس نيوز)، بل تشمل الجانبين السياسي، والاقتصادي، متابعًا: "إنها مفصلة للغاية، ولكنها ليست طويلة".

يشار إلى أن خطة السلام الأمريكية، والمعروفة إعلاميًا بـ (صفقة القرن) أو (صفقة العصر)، قامت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أكثر من مرة بتأجيلها، بدعوى إضافة بعض البنود عليها، واستشارة بعض المُطلعين على الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.

وبالمقابل يرفض الجانب الفلسطيني، بما في ذلك السلطة الفلسطينية، الصفقة، معتبرة إياها سلخًا للقضية الفلسطينية، لاسيما وأنها أعطت القدس عاصمة لإسرائيل، وأيضًا قامت إدارة ترامب، بقطع المساعدات التي كانت تُمنح للجانب الفلسطيني، وكذلك أوقفت تمويل وكالة الغوث الدولية (أونروا).