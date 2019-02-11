دعوة الأطر الطلابية للتباحث في آلية تحصيل صندوق إقراض الطلبة

طالب سكرتير المكتب التنفيذي لكتلة نضال الطلبة في فلسطين مراد حرفوش الأطر الطلبة والاتحادات الطلبة في الجامعة المحلية الى ضرورة الاسراع بعقد اجتماع عاجل فيما بينها لمناقشة آلية التحصيل التي سيقوم فيها صندوق اقراض الطلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين.

ودعا حرفوش ادارة صندوق اقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي الى مناقشة الآلية مع الأطر الطلابية واتحادات الطلبة لا سيما ان هذه الاجراءات بحاجة الى بحث ومناقشة في الوقت الحالي، وليس الدعوة اليها من خلال نداءات ووسائل اعلام.

واشار حرفوش على اهمية الدور الذي يقوم فيه صندوق الاقراض من حيث تقديم المساعدات للطلبة المحتاجين ، وكذلك بقاء المؤسسة الا ان هذه الآلية والطريقة لا بد من دراستها ونقاشها.

جاء ذلك خلال عقد كتلة نضال الطلبة في جامعة بيرزيت اجتماعا الى كادرها، وتباحث العديد من الاوضاع النقابية والطلابية، وتنفيذ نشاطات لها خلال الاسبوع القادم.

وأطلق صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، اليوم، "النداء الأخير" للمقترضين من الصندوق؛ لسرعة تسوية أوضاعهم المالية وسداد ما استحق عليهم من أموال، لصالح إعادة إقراضها للطلبة الذين هم على مقاعد الدراسة.

وحث الصندوق، في بيان صحفي، "الكفلاء من موظفي القطاع العام لسرعة التحرك ومطالبة المقترضين الذين كفلوهم بسداد ما استحق عليهم من دفعات؛ وإلا سيضطر الصندوق آسفاً البدء بالخصم من هؤلاء الكفلاء وفق الأصول".

وأكد الصندوق مواصلة الخصم من المقترضين من موظفي القطاع العام، وأن الخطوات المقبلة ستشمل الخصم من المقترضين من موظفي القطاع الخاص.

وجدد الصندوق التأكيد على أنه وُجد لمساعدة الطلبة المحتاجين لإكمال تعليمهم وأنه صندوق دوار؛ ولمواصلة تحقيق هذا الهدف السامي؛ فإنه ماضٍ في حملة تحصيل الأموال المستحقة على المقترضين المتخلفين عن السداد، وذلك لحماية حق الطلبة المحتاجين ومساعدتهم في إكمال تعليمهم.