أسماء الشهداء وجرحى مسيرات العودة المستفيدين من الدفعة المالية بغزة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن صرف دفعات مالية للشهداء والجرحى يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت مصادر محلية، اليوم أنه سيتم صرف مساعدات مالية لصالح جرحى مسيرات العودة الكبرى يوم غدٍ الثلاثاء عبر فروع البريد.

وبينت المصادر، أنه ستصل رسالة لحوالي 3100 جريح، ومن بينهم 130 عائلة شهيد.

وكشفت المصادر نفسها، أنه سيكون من المستفيدين جرحى جدد، وعوائل شهداء لم تتلق مخصصات من قبل.

ونشرت الوزارة بغزة، رابط فحص الشهـداء والجرحى المستفيدين من الدفعة المالية غــداً عبـــر البريـد من خلال الرابط أدناه.

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