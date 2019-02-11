ماذا قال المصريون في الذكرى الثامنة لتنحي مبارك؟

8 سنوات مرت على تنحي الرئيس المصري المخلوع، محمد حسني مبارك، بعد أحداث ثورة يناير التي خاضتها الجماهير في شوارع المدن المصرية عام 2011.

18 يوم من الاعتصام في ميدان التحرير بدءًا من الخامس والعشرين من يناير أسقطت حكم مبارك، لكن بعد 8 سنوات من الثورة كيف يرى المصريون هذه الذكرى؟

رواد مواقع التواصل الاجتماعي شاركوا في إحياء ذكرى تنحي مبارك عبر وسم #ذكرى_التنحي و #11_فبراير، وكانت التغريدات مزيجًا من الألم والحزن على الواقع المصري، إضافة إلى الكثير من الكوميديا السوداء.

,تولى محمد حسني مبارك، وهو من مواليد 4 من مايو 1928، رئاسة مصر، خلفا لمحمد أنور السادات، عقب اغتيال الأخير عام 1981، وهو الرئيس الرابع لمصر بعد ثورة 23 يوليو 1952، تخرج في الكلية الجوية عام 1950، وترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل 1972م، وقاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 1973. وفي عام 1975 اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية.

وبعد قيام ثورة 25 يناير 2011 تم إجباره على التنحي عن الحكم في 11 فبراير 2011، ولاحقا قدم للمحاكمة العلنية بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.

وقد مثل، كأول رئيس عربي سابق يتم محاكمته بهذه الطريقة، أمام محكمة مدنية في 3 أغسطس 2011، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد يوم السبت 2 يونيو 2012، وتم إخلاء سبيله من جميع القضايا المنسوبة إليه وحكمت محكمة الجنح بإخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم 21 أغسطس 2013.

وتمت تبرئته في 29 نوفمبر 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه أمام محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إلا أنه في 9 مايو 2015 تمت إدانته هو ونجليه في قضية قصور الرئاسة وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

زى النهاردة انتشر فى مصر أكبر كذبتين فى تاريخها الحديث..

( الشعب أسقط النظام ) ( الجيش حمى الثورة )

والحقيقة كانت ( الشعب أسقط مبارك ) ( الجيش حمى مصالحه )#ذكرى_التنحي #خليك_فاكر — Omar Mostafa (@O_Mostafa_O) February 11, 2019

زي النهاردة لو أتطلب من الشعب يشيل الهرم ينقله ميدان رمسيس

كان عمل كده من كتر الحماس

والإحساس بعظمة البلد

أللي كان مسيطر علي الناس وقتها !! منهم لله#ذكري_التنحي pic.twitter.com/3bKDueyxfW — جفت محبرتي✍ (@Pokarest1) February 11, 2019

قرر الرئيس محمد حسني مبارك تنحي الشعب وتخليه عن مواطنته....واستعباده لكل من يعامله بالحديد والنار.....والله الموفق والمستعان

المجحوم باذن الله /عمر سليمان



.....حسبنا الله ونعم الوكيل في قهر 8سنين ????????#ذكري_التنحي pic.twitter.com/axNcJn3DoF — ????????Ď óع Á???????????? (@Doaa_Jaheen8) February 11, 2019

في ذكري التنحي بعد ٣٠ سنه من مبارك البلد بتجهز لتعديلات دستورية عشان الرئيس يقعد معانا ٢٠ سنة.. ????

اي حد من اللي بيشتموا ع تويتر عادي يجي يقفل التويتة ✋ — ابن الرجل الطيب ????حورس???? (@hosali737) February 11, 2019

أخبروا أولادكم أن ثورة مرت من هنا وقد رفعت الحذاء فى وجه كل ذلك اله‍راء#ذكري_التنحي pic.twitter.com/gvsodTOm4B — !???????? (@Hazem_Alqattawi) February 11, 2019

ذكرى تعامد كف العسكر على قفا الشعب المصرى، ونزول الجيش لحماية نظام مبارك وتغفيل المصريين.



وبلاش ننسي واحد اتنين الجيش المصرى فين، و تسلم الأيادى، وبشرة خير.. كنا أغبياء أوى أوى يا خال.#ذكري_التنحي — Miss Eمan. ميما (@5873Asma) February 11, 2019

على فكرة الشعب هو اللى تنحى اصل بلد طلعت مش بلادنا احنا بس بنعذب فيها #ذكرى_التنحي — شزوفرينيا مصريه (@sasonader344) February 11, 2019

في ذكرى التنحي تذكروا..يوم أن خلع الثوار المستبد وتركوا الميدان للاستبداد يحكم ويرتع حتى أجهز على الجميع .. الثورة لاتترك الميدان حتى تحكم بالتوافق والمشاركة بين كافة أطياف الوطن .. — خالد الشريف (@khaled54a) February 11, 2019

عندما ارتقي المصريون وكان الجميع علي قلب رجل واحد لله وللوطن وللشعب

كانت البداية التي لم تستمر كثيراً#ذكري_التنحي — المجد للشهداء (@Hanamosharfny4) February 11, 2019

زي النهارده من ٨ سنين افتكرنا إن الشباب اللي مات في ميدان التحرير وباقي محافظات مصر ما ماتوش ع الفاضي ، والنهارده للأسف اتأكدنا إنهم ماتوا فعلاً ع الفاضي,,ربنا يرحمهم جميعاً ويتقبلهم في الشهداء. #ذكري_التنحي — Mحmad Sheهـawy (@shehawy14) February 11, 2019

يوم من الأيام اللي هتفضل محفورة في ذهني مهما كبرت ، اليوم دا كان عيد بجد

اليوم دا حسينا فيه بقوتنا

وهنفضل عايشين ع الأمل لغاية ما نشوفه تاني#11_فبراير #ذكري_التنحي pic.twitter.com/3tNoDHco94 — بتاع كيميــــــــا???????? (@7asan_mo7amad2) February 11, 2019