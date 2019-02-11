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كشف جديد.. آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:54 - 11 فبراير 2019
معبر رفح معبر رفح
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني أن السفر يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، سيكون حافلة الجوازات المصرية + الحافلتان الأولى والثانية من الكشف الجديد المرفق أدناه. (12-2).

ودعت المسافرين من الحافلات المذكورة إلى التواجد الساعة 6:30، صباح الثلاثاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

ونوهت إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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