عودة الحراك البحري شمال قطاع غزة غدًا

أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الإثنين، استئناف الحراك البحري على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة يوم غد الثلاثاء.

وقالت الهيئة في مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة، إن استمرار الحراك يأتي لتأكيد الشعب على استخدام كافة وسائل المقاومة للحصول على حقوقه المشروعة وأولها كسر الحصار.

ودعت الهيئة الجماهير للمشاركة في التظاهرة التي ستنطلق بحرا وبرا نحو حدود بيت لاهيا شمال غرب القطاع.

وطالبت الهيئة الشعوب العربية باعلان يوم الجمعة من كل أسبوع يوما للتضامن مع الشعب، داعية الرئيس محمود عباس لوقف سياسة قطع الرواتب لدعم صمود الشعب.

وكانت هيئة مسيرات العودة قد أوقفت الاسبوع الماضي الحراك البحري لاعطاء الفرصة للجهود المصرية للتهدئة.