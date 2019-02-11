شركة تركية توقع عقد بناء وتشغيل محطة معالجة مياه في فلسطين

وقعت شركة "ألكا" التركية لبناء محطات تحلية المياه ومعالجتها، الاثنين، اتفاقية مع سلطة المياه الفلسطينية، لبناء وتشغيل محطة تنقية للمياه العادمة في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وبحسب رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، مازن غنيم، تبلغ قيمة المشروع الذي مولته كل الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، 36 مليون دولار.

وقال "غنيم" في حفل توقيع الاتفاقية بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، إن قيمة عقد الإنشاء 30 مليون دولار، وقيمة عقد التشغيل والصيانة 6 ملايين دولار.

ويرتقب أن تؤدي المحطة التي ستنفذها وتشغلها "ألكا"، إلى حل جذري لمشكلة المياه العادمة، إذ من المتوقع أن تكون الطاقة الإنتاجية لها حوالي 23 الف متر مكعب يومياً.

وستستخدم "ألكا" بحسب تصريح صحفي لممثل الشركة "إيهان كمال أوغلو" الذي شارك في حفل التوقيع، وسائل التكنولوجيا المتطورة بهدف حل ومعالجة مشكلة الصرف الصحي.

من جانبه، قال نائب رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري، إن بناء المحطة سيستغرق 3 سنوات، وسيستفيد من خدمات التنقية قرابة 800 ألف مواطن جنوب الضفة الغربية، عند اكتمال إنشاء المحطة بالكامل.

ويتم تصريف المياه العادمة حاليا، في أحد الأودية بمحافظة الخليل، وتمر عبر المناطق المصنفة (ج)، وتفرض عليها إسرائيل رسوما تدفعها الحكومة الفلسطينية بدل عبور وإعادة تنقية.