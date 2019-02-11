أقام شركة برام الله ليسرق أرصدة جوال بقيمة مليون و 400 ألف شيكل

كشفت شرطة محافظة رام الله والبيرة اليوم الاثنين ملابسات سرقة ارصدة جوال بقيمة مليون و 400 الف شيكل من 40 محل تجاري في رام الله وخارجها .

وفي تفاصيل القضية يقول الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان المباحث العامة بشرطة رام الله تلقت قبل عدة ايام شكوى من احد المواطنين قال فيها بانه تعرض لعملية سرقة ارصدة شحن جوال وبناءا على ذلك باشرت المباحث اجراءات البحث والتحري ومتابعة الارصدة المسروقة بالتعاون مع وحدة مكافحة الجريمة الالكترونية والنيابة العامة واثناء ذلك اشتبهت المباحث بشخص قام بإنشاء شركة وحصل على وكالة اتصالات وكان يقوم باستقطاع وارجاع بعض الارصدة من معظم نقاط البيع الخاصة بها دون علم اصحابها وبدون وصل رسالة لهم تبين الرصيد المسترجع .

واضاف ارزيقات بان إدارة المباحث احضرت الشخص المشتبه به " صاحب الشركة " وبالبحث معه افاد بقيامه بسرقة ارصدة جوال من 40 محل تجاري في رام الله وخارجها على مدار عامي 2017 و 2018 وبلغت قيمة المسروقات مليون و400الف شيكل .

وبيّن ارزيقات بان الشرطة تواصلت مع عدد كبير من اصحاب المحال المسروقة واعلمتهم بالسرقة وطلبت منهم الحضور و تقديم شكوى.